الإمارات: 12 حالة وفاة و2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 850 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2948 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 303 ألاف و609 حالات.

ولفت البيان إلى أن 4189 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 276 ألفا و958 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 184 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.