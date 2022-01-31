وزير الدفاع الياباني: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تصعيد أحادي ضد المجتمع الدولي

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ندد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الاثنين، بسلسلة التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية، قائلا: "من الواضح أن الهدف هو تصعيد أحادي الجانب لمرحلة الاستفزاز ضد المجتمع الدولي".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الحكومة تخطط لتعزيز مراقبتها ودرجة تأهبها في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا متوسط المدى أمس.

وفي السياق نفسه، وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الإطلاق الصاروخي بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلا إنه قدم احتجاجا قويا لبيونج يانح.

ويحذر المسؤولون اليابانيون من أن التهديدات الكورية الشمالية بلغت مستوى جديدا.

وقالت الحكومة اليابانية إنه من المحتمل أن تشكل بيونج يانج تهديدا أكبر من ذلك إذا استأنفت اختبار الصواريخ البالستية العابرة للقارات أو الأسلحة النووية.

وتدرس اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة مسألة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.