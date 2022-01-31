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تحدث يوسف حجي نجم المنتخب المغربي السابق عن هزيمة منتخب بلاده ضد مصر اليوم بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأكد حجي خلال تصريحاته عبر قناة "المحور": "منتخب مصر كان أفضل من المنتخب المغربي ولاعبي المنتخب المصري أظهروا أن لديهم خبرات أكبر في الملعب".

وواصل: "فوز مصر جاء بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهته خلال المباراة من إصابات وهدف مبكر سكن شباكهم ببداية اللقاء، لاعبو مصر أظهروا أن لديهم خبرات أكثر في الـ120 دقيقة".

وشدد: "المنتخب المصري استحق الصعود لنصف النهائي ومبروك للشعب المصري".

وأضاف: "منتخب المغرب يحتاج لأفضل اللاعبين المغاربة الذين يتواجدون في أوروبا وهو حكيم زياش".

وتابع: "أتمنى تدخل الاتحاد المغربي لحل الأزمة والخلاف المتواجد بين خليلوزيتش المدرب وزياش نظرا لحاجة المنتخب المغربي إلى خدماته"

واختتم: "المنتخب المغربي يحتاج أن يحلل المشاكل المتواجدة بين المدير الفني خليلوزيتش واللاعبين الكبار في المنتخب، وأتمنى من الاتحاد المغربي يتدخل لحل هذه الأزمة".