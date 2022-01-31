بولندا تعلن استعدادها لتوريد ذخيرة إلى أوكرانيا

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أعلنت بولندا استعدادها لتوريد ذخيرة إلى أوكرانيا المجاورة.

يأتي ذلك على خلفية مخاوف من وقوع غزو روسي للجمهورية السوفيتية السابقة.

ومن المتوقع وصول رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) عن رئيس مكتب الأمن القومي في وارسو، بافيل سولوخ، اليوم الاثنين قوله إن بولندا يمكنها أن تورد "عشرات آلاف قطع الذخيرة الدفاعية في أي وقت" مشيرا إلى أن بلاده تنتظر فقط ردا من كييف.

يذكر أن الغرب يتخوف من احتمال قيام الكرملين بالتخطيط لغزو أوكرانيا وذلك نظرا للحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفي المقابل تنفى روسيا عزمها على القيام بهذه الخطوة.

وثمة احتمال آخر بأن يكون هدف روسيا من الحشد هو إثارة المخاوف لدفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الجديدة التي تطالب بها موسكو.