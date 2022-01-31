أعلن نادي إيفرتون رسميًا تعيين الانجليزي فرانك لامبارد مدربًا للفريق، خلفًا للإسباني رافايل بينيتيز الذي أقيل بعد الهزيمة من نوريتش 1-2 منتصف هذا الشهر.

لامبارد عين مدربًا للتوفيز لمدة موسمين ونصف، بعد أن تصدر الترشيحات الأولية ليكون مدرباً لإيفرتون.

وجاء تعيين لامبارد بعد غيابه عن التدريب منذ إقالته من تدريب تشيلسي في يناير 2021 بعد أن وصل البلوز للمركز التاسع وقتها في البريميرليج.

وفي ظل وجوده لعام ونصف في تدريب البلوز، قاد الفريق لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي بالإضافة للتواجد في المربع الذهبي للبريميرليج، والذي من خلاله تأهل لدوري أبطال أوروبا والتي فاز بها تشيلسي في نهاية الأمر تحت قيادة الألماني توماس توخيل.