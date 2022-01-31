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أنهي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي، مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا صفقة تبادلية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية وقبل ساعات قليلة من غلق باب القيد، ضمن سياسته في تدعيم صفوف الفريق المختلفة.

حيث ضم الدراويش عمرو الحلواني مدافع سيراميكا كليوباترا حتي نهاية الموسم بناءًا علي طلب اللجنة الفنية برئاسة حماده المصري والجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون، وذلك من أجل الإستفادة بخدمات اللاعب في الناحية الدفاعية في ظل خبراته الكبيرة داخل الملاعب المصرية.

وكانت اللجنة الفنية، قد منحت الضوء الأخضر لإدارة النادي في إتمام التعاقد مع اللاعب مقابل إعارة عبد الله جمعه لاعب الفريق إلي نادي سيراميكا كليوباترا

وأصبح " الحلواني " هو ثامن صفقات الدراويش في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو ومروان حمدي والفلسطيني خالد النبريص وشادي ماهر.