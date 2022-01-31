رئيس مركز سمالوط بالمنيا يبحث شكوى مواطن مقيم بقرية نزلة أسطال

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تابع أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، يرافقه ملاك يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية أسطال، شكوى أحد المواطنين المقيم بقرية نزلة أسطال وأجرى جولة تفقدية محل الشكوى، مؤكدًا وجود حلول لها.

وأعلن رئيس مركز سمالوط، أن ذلك يأتي بناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالمواطنين وتقديم الخدمات المتاحة للأهالي على أرض الواقع.

وأثناء جولته بالقرية، وجه مهدي، بإدراج طريق المحيط الواصل بين قرية الحلمية حتى قرية أسطال بخطة العام القادم لتركيب أعمدة الإنارة بالطريق.

كما وجه رئيس مجلس قروي منطقتين بمتابعة اعتدال أعمدة الإنارة المائلة بطريق الحلمية حتى عزبة متى ووجه بإنارة الطريق.