 منظمة التعاون الإسلامي: إحراق المصحف إهانة لجميع المسلمين - بوابة الشروق
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منظمة التعاون الإسلامي: إحراق المصحف إهانة لجميع المسلمين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:41 م
عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية للجنتها التنفيذية في مقرها بمدينة جدة للتعبير عن موقف المنظمة الموحد تجاه إحراق نُسَخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك، إلى جانب مناقشة الإجراءات التي يمكن للمنظمة اتخاذها ضد مرتكبي انتهاكات "الإسلاموفوبيا" الدنيئة.

وعبر الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، خلال الاجتماع، عن استيائه تجاه "الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف"، مؤكدًا أن "هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم عن الأمين العام قوله: "يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد تم ارتكابها مرارًا وتكرارًا من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم"، ذاكرا أن "ارتكاب هذه الأفعال المتعمدة والمتمثلة في حرق المصحف، والإساءة إلى مقام النبي محمد يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر الإسلاموفوبيا".

وأضاف: "إنها إهانة مباشرة لجميع المسلمين الذين يناهز عددهم 6ر1  مليار نسمة"، داعيًا جميع الجهات والأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلاً.

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