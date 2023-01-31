 غدا.. وزيرة الثقافة الأردنية ضيفة معكم منى الشاذلي - بوابة الشروق
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غدا.. وزيرة الثقافة الأردنية ضيفة معكم منى الشاذلي


نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 3:45 ص

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة غدا الأربعاء، وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وذلك بمناسبة اختيار المملكة الأردنية الشهيرة ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

تتحدثت الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، عن تفاصيل مشاركة الأردن في المعرض والتحضير لفاعليات الدورة الحالية، والحضور الأردني والمصري، وتبادل التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية، ومشاركة كل منهما في الفعاليات الثقافية لدى الآخر.

ويتضمن اللقاء أيضا حديث الوزيرة عن الإصدارات الأردنية في المعرض وانطباعها عنه والندوات التي عقدت به.

وفي جزء من الحلقة يستضيف البرنامج، الروائي الأردني جلال برجس، ليتحدث عن رحلته مع الأدب وعمله في هندسة الطيران الذي ما زال يمارسه حتى الآن، بالإضافة لأعماله الروائية خاصة رواية "دفاتر الوراق" التي حازت جائزة البوكر عام 2021.

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