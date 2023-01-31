سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خسر ألانيا سبور أمام نظيرة سيفاس سبور ، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافساتالجولة ال22 من الدوري التركي.

وشارك أحمد حسن كوكا، مهاجم المنتخب الوطني في المباراة كأساسي، وفشل في إحراز أية أهداف طيبة المباراة.

وافتتح مصطفى ياتاباري أهداف سيفاس في الدقيقة 32، وقبل نهاية الشوط الأول عزز ياتاباري التقدم لفريقه في الدقيقة 47.

واختتم ماكس جريدل أهداف سيفاس في الدقيقة 50، ليخسر ألانيا سبور المباراة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية أمامبشكتاش بثلاثية نظيفة.

بهذه الخسارة توقف رصيد ألانيا سبور عند 25 نقطة ويظل في المركز التاسع، فيما رفع سيفاس سبور رصيده للنقطة 21 في المركز ال13.