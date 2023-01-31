اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني تعقد اجتماعها الـ 18 في الأردن

عقدت اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني اجتماعها الثامن عشر في الأردن، تنفيذا لقرار الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي بحضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال.

واستعرضت اللجنة تقرير وتوصيات فريق العمل المعني برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية، التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي العربي.

كما بحثت اللجنة مشروع النظام الداخلي لهذه الآلية في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بهدف تحديث هذا النظام، وجعله أكثر انسجاما مع متغيرات المشهد الإعلامي والرقمي.

واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول، الجهود التي قامت بها دولة الإمارات لتطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني للجنة مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة الإنجاز ومتطلبات أحكام المقتضيات القانونية والتصورات التي أبدتها الدول الأعضاء في أفق التوصل إلى مشروع متكامل بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

كما شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول تشكيل اللجنة العربية المعنية بالأمن السيبراني بهدف حماية وتحصين المواقع والمنصات العربية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قدم رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، محمد العضايلة، مشروع تحت مسمى "أرشيف عربي مسموع ومرئي ومقروء" يهدف إلى توثيق جوانب هامة من الموروث العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي سيتم تعميمه على الدول الأعضاء للإسهام في تحديد أنجع السبل لاستكمال هذه المبادرة.

من جهته، أكد السفير خطابي في ختام الاجتماع، أن التطورات المتسارعة في المجال الرقمي أضحت تتطلب تحرك أكثر نجاعة وجهدا جماعيا بناءً من أجل الدفع بالعمل الإعلامي العربي المشترك وخاصة ما يتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الأعضاء، لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين القدرات البشرية والتقنية.