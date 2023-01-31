طبيب بالشرقية يُعلن فتح عيادته بالمجان للكشف على المرضى: العنوان الجنة

أعلن الدكتور يحيى النجار، من محافظة الشرقية ويتولى منصب أخصائي ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الإسماعيلية العام وعضو الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والعمود الفقري، تنازله عن قيمة الكشف بالنسبة للمرضى الذين يترددون على عيادته الخاصة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، سواء كان المريض لا يملك قيمة الكشف أو حتى لا يرغب في دفع ثمن الكشف.

وكتب الدكتور يحيى النجار، في روشتة طبية نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عزيزي المريض.. إذا كنت لا تملك ولا ترغب في دفع ثمن الكشف فلا تخجل أن تطلبه مجانًا، فهذا حقك وهذا واجبي.

وتابع الدكتور يحيى النجار، موجهًا خطابه للمرضى: لا تنسى أن تطلب مشروبك المفضل من السكرتيرة ويرجى الاتصال على رقم العيادة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية؛ وذلك حفاظًا على حياء المريض وخصوصيته.. خادمكم الدكتور يحيى النجار.