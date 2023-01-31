تقرير : سند يقترب من الانضمام لأحد أندية القمة في الدوري الفرنسي لليد 

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أكد تقرير فرنسي عن امتلاك محمد سند الجناح الأيمن لمنتخب مصر لكرة اليد ونادي نيم جراند الفرنسي عروضا للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية .

وقال موقع “Objectif Gard” الفرنسي أن محمد سند يمتلك عدة عروض من أندية القمة في الدوري الفرنسي قد تعجل برحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال ديفيد تيبيب رئيس نادي نيم جراند عن رحيل محمد سند بعد امتلاكه عدة عروض : "سوف نأخذ بعض الوقت لندرس الأمر والنظر للمستقبل ".

وأتم : "الأمر يتعلق باللاعبين الذين يمتلكون عروضا أفضل واللاعبين الآخرين الذين لديهم تحدي جديد ".

وتابع التقرير أنه في حالة رحيل محمد سند عن صفوف نيم جراند فسوف يبقى النادي على الثنائي داميان جيبرنون ورومين تيسيو وفي حالة بقاءه فسوف يتم إعارةرومان تيسيو.

يذكر أن سند (32 عاما ) قضى ما يقرب من 5 سنوات مع نيم جراند وحصل على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي مرتين .