وزيرة الثقافة تناقش مع سفير اليابان أوجه التعاون بمجال صناعة أفلام تحريك ذات محتوى تعليمي

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك.

بحث اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال صناعة أفلام رسوم متحركة ذات محتوى تعليمي وتربوي للأطفال باستخدام تقنيات يابانية، كما ناقش الجانبان سبل الشراكات المستقبلية في الفعاليات الدُولية بينهما.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين، كما وجهت الدعوة للسفير الياباني للمشاركة بشكل أكبر العام القادم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والعمل على مشروع للترجمة من العربية لليابانية والعكس، مؤكدةً على اعتزاز مصر بالتعاون المصري الياباني المستمر.

من جانبه أبدى سفير اليابان لدى القاهرة، اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجالات دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وعقد شراكات مع قطاعات وزارة الثقافة لتقديم عروض أسبوع الفيلم الياباني على نطاق أكبر، إلى جانب التعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ومؤسسة اليابان لتنظيم المعرض المتنقل للمؤسسة تحت عنوان "طوكيو قبل وبعد" بمتحف محمود مختار خلال شهري فبراير ومارس القادمين، والشراكة مع مؤسسة اليابان لدعم جهود التعليم بالفن والحفاظ على الموروث الثقافي للبلدين والتعريف به، وآليات الاستثمار الأمثل لما تملكه البلدان من مقومات حضارية وإبداعية