قال القائد العام للحرس الثوري الايراني، اللواء حسين سلامي، ردا على تهديدات المسئولين الأمريكيين: "لن نترك أي تهديد دون رد".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن القائد العام للحرس الثوري قال في كلمة إن "الأعداء شنوا حربا اقتصادية ونفسية وأمنية على الشعب الإيراني، لكن في المقابل بنى أبناء هذا الشعب القوة وقدروا المجد والعظمة التي تحققت. والآن إيران عظيمة وقوية ومتقدمة".

وأضاف: "في بعض الأحيان يطلق الأعداء تهديدات وحتى هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من المسئولين الأمريكيين، نقول لهم أنكم اختبرتمونا ونعرف بعضنا البعض، لن نترك أي تهديد دون رد. ولا نسعى إلى الحرب. ولكننا لا نخاف من الحرب وهذه هي الحقيقة التي تجري في مجتمعنا".

وأكد اللواء سلامي، أن "فلسطين في طريقها نحو النصر، والصهاينة لا يستطيعون السيطرة على أرض صغيرة في الحرب لأشهر وهم سيخسرون حتما".

وكان مسئول أمريكي قال أمس الثلاثاء، إن الرد الأمريكي على الهجوم الذي استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يوم الأحد الماضي، سيأتي "خلال عدة أيام" وسيشمل قصف "عدة أهداف".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الثلاثاء، إنه قرر كيفية رد الولايات المتحدة على الهجوم الذي تنسب المسئولية فيه إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، دون إعطاء تفاصيل.