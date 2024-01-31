مسؤول ألماني يعرب عن قلقه إزاء حزب جديد متهم بالارتباط بالحزب الحاكم في تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب وزير داخلية ولاية براندنبورج الألمانية، مايكل شتوبجن، عن قلقه إزاء حزب جديد في ألمانيا يتهم بالارتباط بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ويعتزم التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والانطلاق، الذي تأسس هذا الشهر، خوض الانتخابات الأوروبية في يونيو، واتهم الحزب بأنه فرع من حزب العدالة والتنمية، وهو اتهام يرفضه.

وقال شتوبجن، وهو أيضا رئيس مؤتمر وزراء الداخلية في ألمانيا، لصحف مجموعة فونكه الإعلامية: "تنطبق نفس القوانين على أي حزب آخر".

وأضاف شتوبجن أن السلطات الأمنية على وجه الخصوص يجب أن تراقب الحزب الجديد عن كثب.

وقال: "لا أرى لماذا يجب على فرع من حزب العدالة والتنمية أن يسعى إلى تحقيق هدف العمل من أجل مصلحة ألمانيا... مثل هذا الحزب سيعمل حصرا لمصلحة حزبه التركي الأم وهذا لا يتناسب مع المشهد الحزبي الألماني".

وكان رئيس المجموعة البرلمانية الألمانية التركية في البوندستاج، ماكس لوكس، حذر أيضا من الحزب.

وقال لوكس لصحف فونكه: "يحاول حزب العدالة والتنمية إنشاء لوبي مباشر في البرلمان الأوروبي مع الرؤساء السابقين للمنظمات المعادية للسامية والإسلامية".

وأضاف: "ما يظهر هنا ليس سوى نسخة تركية من حزب البديل من أجل ألمانيا" في إشارة إلى الحزب الألماني اليميني المتطرف.

ويرفض الحزب الاتهامات بأنه فرع من حزب العدالة والتنمية. ويقول إن هدفه هو منح "العديد من المواطنين الذين لا تمثلهم الأحزاب القائمة بيتا سياسيا"، وفقا لمنشور على فيسبوك لمؤسس الحزب، توفيق أوزجان.