المقاولون العرب يعلن تعاقده مع أسامة النجار من طنطا

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أتم مسؤولو نادي المقاولون العرب، إجراءات التعاقد مع أسامة النجار لاعب فريق طنطا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع.

وخضع أسامة النجار للكشف الطبي في الساعات الماضية، وينتظم في معسكر فريق المقاولون العرب بالإسماعيلية بعد ضمه بناء على رغبة الجهاز الفني.

وأوضح نادي المقاولون العرب في بيان رسمي نشره ،مساء الأربعاء:«وأنهى النادي إجراءات قيد اللاعب أسامة النجار في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق المقاولون العرب نظيره إنبي، يوم الـ 14 من شهر فبراير القادم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.