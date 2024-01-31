وزيري يكشف تفاصيل ترميم هرم منكاورع بأحجار الجرانيت

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الجدل المثار على موقع التواصل الاجتماعي حول ترميم هرم منكاورع، قائلاً: «جميع أهرامات مصر قديمًا كانت تغطى بكساء خارجي مثل أهرامات خوفو وخفرع ومنكاورع».

وأوضح مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن هرم منكاورع كان مغطى بأحجار من الجرانيت، ومنذ مئات السنوات حدث سقوط لهذه الأحجار، مشيرًا إلى أن هذه الأحجار المترامية منعت إقامة الكثير من الحفريات حول الهرم، ولم يتمكن أحد من معرفة طول قاعدة الهرم، أو المراكب الجنائزية للملك منكاورع، بسبب الأحجار المنتثاة حول الهرم.

وأضاف «وزيري»، أن الجانب الياباني لديه مشروع لدراسة هرم منكاورع على نفقة الجانب الياباني بالكامل، لرفع الرديم المتناثر حول الهرم للوصول إلى الصخرة الأراضية للهرم، مماثل لما حدث مع هرم خوفو وخفرع، والعمل على الكشف عن المراكب الجنائزية.

وتابع، أن الحديث على تبليط الهرم أو استيراد جرانيت لإعادة إكساء الهرم أمر عاري تمامًا عن الصحة، ولم نتحدث حتى الآن على إعادة تركيب الجرانيت المتناثرة حول الهرم.