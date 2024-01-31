«الشروق» تكشف تفاصيل ضم الزمالك لـ مصطفى أشرف وموعد وصوله

أتم نادي الزمالك اتفاقه لضم مصطفى أشرف، متوسط ميدان المنتخب الأولمبي ونادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال والد اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «أتممنا الاتفاق مع الزمالك على كل شيء ووقعنا على عقود الانضمام بشكل رسمي».

وأضاف: «كان هناك خلاف مع النادي الألماني حول قيمة نسبة إعادة البيع، حيث كان يتمسك بوروسيا مونشنجلادباخ بـ15%، ولكن تم الاتفاق في نهاية الأمر على 10%».

وأوضح: «اللاعب سيتم 20 عامًا بعد أسبوعين من الآن، لذلك سيتم قيده تحت السن مع نادي الزمالك».

وأتم: «مصطفى سيصل إلى القاهرة يوم السبت للإعلان الرسمي عن الصفقة وبداية مشواره مع نادي الزمالك».

الزمالك نجح في حل أزمة إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وضم أكثر من صفقة لتدعيم الفريق، على رأسها عبد الله السعيد نجم بيراميدز، ناصر منسي لاعب مودرن فيوتشر والأهلي سابقا، ومصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.