واشنطن أمام مجلس الأمن: العدل الدولية لم تأمر بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية لم تأمر بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأوضحت جرينفيلد، في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، قائلة: "يجب أن نكون صادقين بشأن قرار محكمة العدل، وهي لم تأمر بوقف فوري لإطلاق النار بغزة".

وقالت إن التدابير التي أقرتها العدل الدولية تتسق مع وجهة نظر واشنطن في أن إسرائيل لها الحق في العمل على منع تكرار هجمات 7 أكتوبر.

وشددت على أن أي قرار يتخذه مجلس الأمن يجب أن يزيد من الضغط على حماس.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.