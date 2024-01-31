السعودية تدرس إحياء بيع أسهم جديدة في أرامكو

ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تدرس خططا لإحياء عملية طرح أسهم جديدة في شركة أرامكو في فبراير، في صفقة بمليارات الدولارات من المحتمل أن تكون بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن السعودية تعمل مع مجموعة من المستشارين وتسعى لجمع 40 مليار ريال (10 مليار دولار) على الأقل من بيع الأسهم في البورصة السعودية.

ومن شأن إبرام صفقة ناجحة أن يجلب أموالا لخطة الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

وتأتي الخطط لطرح أسهم للبيع مجددا بعد أربع سنوات من قيام السعودية بجمع نحو 30 مليار دولار من عملية طرح عام أولي، كانت أكبر عملية بيع للأسهم في العالم.

وزاد الأمير محمد بن سلمان من إنفاقه الطموح حيث يضخ كميات ضخمة من الأموال في مشروع نيوم وقطاعات السياحة والرياضة وغيرها من المشروعات.