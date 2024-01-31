متظاهرون في بيرو يمنعون السياح من زيارة مدينة ماتشو بيتشو الأثرية

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احتج المتظاهرون في بيرو على توقيع عقد مع شركة خاصة لبيع تذاكر الدخول إلى مدينة "ماتشو بيتشو" المدمرة، وذلك من خلال منع الوصول إلى المدينة.

وقام المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بإغلاق خط السككك الحديدية المؤدي إلى الموقع الأثري في جبال الأنديز.

وأعلنت وزارة الثقافة في بيرو أنها ستنهي العقد ودعت السكان إلى إنهاء إضرابهم.

وتسبب الاحتجاج عرقلة حركة أكثر من ألف سائح في مدينة "ماتشو بيتشو" خلال نهاية الأسبوع.

وأبلغت وزارة الخارجية السائحين بصعوبة الوصول والمغادرة حاليا بسبب الحصار.

وقال رئيس غرفة التجارة المحلية لصحيفة "إل كوميرسيو" إن المنطقة تخسر حوالي 3 ملايين سول بيروفي (786 ألفا و 282 دولارا أمريكيا) من الإيرادات يوميا بسبب الاحتجاجات.

وتعتبر أطلال "ماتشو بيتشو" من أهم معالم السياحة في أمريكا الجنوبية، وقد تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1983.

تم بناء المدينة على يد الإنكا في القرن الخامس عشر وتتكون من حوالي 200 مبنى.