 حركة النقل الجوي العالمية في 2023 تعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يناير 2024 10:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حركة النقل الجوي العالمية في 2023 تعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 10:38 م

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف، اليوم الأربعاء، بأن حركة النقل الجوي العالمية في 2023 عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد -19، حيث زادت الكيلومترات التي قطعها الركاب بنسبة 9ر36% مقارنة بالعام السابق.

وتمثل الزيادة 1ر94% من معدل حركة النقل عام 2019، بينما تخطى الطيران الداخلي معدلات 2019 بالفعل.

وازدادت حركة النقل الجوي العالمية بنسبة 6ر41% على أساس سنوي، ووصلت إلى 6ر88% من مستوى ما قبل الجائحة.

وشكل السفر الدولي 1ر58% إجمالا من حركة النقل الجوي.

وقال ويلي والش الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يمثل تعافي السفر أنباء جيدة. استعادة الترابط يعزز الاقتصاد العالمي حيث يسافر الأشخاص للقيام بأعمال تجارية ويطورون تعليمهم ويحصلون على إجازات مستحقة وغير ذلك الكثير".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك