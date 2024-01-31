حركة النقل الجوي العالمية في 2023 تعود لمستويات ما قبل جائحة كورونا

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أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي في جنيف، اليوم الأربعاء، بأن حركة النقل الجوي العالمية في 2023 عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد -19، حيث زادت الكيلومترات التي قطعها الركاب بنسبة 9ر36% مقارنة بالعام السابق.

وتمثل الزيادة 1ر94% من معدل حركة النقل عام 2019، بينما تخطى الطيران الداخلي معدلات 2019 بالفعل.

وازدادت حركة النقل الجوي العالمية بنسبة 6ر41% على أساس سنوي، ووصلت إلى 6ر88% من مستوى ما قبل الجائحة.

وشكل السفر الدولي 1ر58% إجمالا من حركة النقل الجوي.

وقال ويلي والش الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يمثل تعافي السفر أنباء جيدة. استعادة الترابط يعزز الاقتصاد العالمي حيث يسافر الأشخاص للقيام بأعمال تجارية ويطورون تعليمهم ويحصلون على إجازات مستحقة وغير ذلك الكثير".