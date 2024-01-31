ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر في الإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 55 ألف عبوة سجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بالإسكندرية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك 2 مخزن "غير مرخصين" لتجارة السجائر - كائنين بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية)، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع، وإمتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لتخفيض المعروض منها لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (55000 عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً).

وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.