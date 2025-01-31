 ميدو: سيكون هناك نظاما احترافيا في نادي الزمالك..ولن نسمح لأحد بالخروج عنه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميدو: سيكون هناك نظاما احترافيا في نادي الزمالك..ولن نسمح لأحد بالخروج عنه

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 1:45 م

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن سيكون هناك نظاما احترافيا في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، ولن يتم السماح لأحد بالخروج عن هذا النظام.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" الزمالك دائما وأبدا ليس أمامه إلا الطريق الصعب!! تعودنا على العمل في ظل الظروف الصعبة كل رجال الزمالك ايد واحده، معا سنعبر بالنادي هذه المرحلة الصعبة".

أضاف ميدو:" الإدارة أولويات، الأولوية الأولى والأهم دفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وهو ما حدث بالفعل، ثانيا التعاقد مع لاعبين محليين مميزين في المراكز المطلوبة من المدير الفني وهو ماحدث بالفعل بالتعاقد مع أحمد حسام و محمود جهاد، والأن التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين يصنعوا الفارق ثم التجديد لكل لاعبي الفريق اللي طلب جروس التجديد معهم في وقت واحد والإعلان عن التجديد لهم  في نفس التوقيت وبشروط النادي".

تابع:" وأخيرا رسم هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي بما يتماشى مع نظام كرة القدم الحديث في الأندية الكبرى في العالم وهو ما سيحدث خلال الأسبوعين القادمين!!".

أتم ميدو:" نعدكم من الأن سيكون هناك نظام احترافي داخل نادي الزمالك ولن نسمح لأي شخص بالخروج عن هذا النظام بتعليمات من رئيس النادي حسين لبيب والأهم ان شاء الله الفوز في مباراة اليوم".


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