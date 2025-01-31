مانشستر يونايتد يتأهل مباشرة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2/صفر، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بالمسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ستيوا بوخارست عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 60 عن طريق ديوجو دالوت ، قبل أن يضيف كوبي ماينو الهدف الثاني بعد ذلك بثماني دقائق.

وسيلعب ستيوا بوخارست في مرحلة الملحق من أجل التأهل إلى دور الستة عشر من المسابقة.

كما ضمن ليون الفرنسي التأهل للدور ذاته بعد تعادله مع ضيفه لودوجوريتس البلغاري 1/1.

ورفع ليون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، ليتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما رفع لودوجوريتس رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث والثلاثين ليغادر البطولة.

وتقدم ليون في الدقيقة 54 عن طريق كورينتن توليسو، قبل أن يدرك دينيس ألميدا التعادل لفريق لودوجوريتس في الدقيقة 77.

وضمن أتلتيك بلباو الإسباني التأهل لدور الستة عشر مباشرة، وذلك عقب فوزه على فيكتوريا بلزن التشيكي 3/1.

ورفع بلباو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بلزن عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، ليتأهل إلى الملحق.

وتقدم بلباو في الدقيقة 25 عن طريق نيكو ويليامز، قبل أن يضيف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما سجل ميلان هافيل هدف فيكتوريا بلزن الوحيد في الدقيقة 71، فيما أضاف خافي مارتون الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني إلى الدور ذاته، بعد فوزه على ضيفه كاراباج الأذربيجاني 3/صفر، فيما فاز هوفنهايم الألماني على أندرلخت البلجيكي 4/3 لكنه ودع البطولة بعدما أنهى الدوري في المركز 27، فيما فاز تفينتي الهولندي على بشكتاش التركي 1/صفر، وتعادل ميتلاند الدنماركي وفناربخشة التركي 2/2 وتعادل نيس الفرنسي مع بودو جليمت النرويجي 1/1 وفاز دينامو كييف الأوكراني على داوجافا ريجا اللاتفي 1/صفر