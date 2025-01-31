شوط أول سلبي بين الزمالك وبيراميدز

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت الـ45 دقيقة الأولى مثيرة وحماسية من الجانبين، حيث كانت هناك محاولات على مرمى كل من شريف إكرامي ومحمد عواد لكن ظلت الشباك ساكنة.

وجاءت البداية سريعة حيث كانت الخطورة حاضرة منذ البداية وطالب كل فريق بالحصول على ركلة جزاء، من خلال دفع من أحمد سامي في ظهر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وتبعتها في المقابل لمسة يد ضد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وشهد الشوط الأول أيضا تبديلا اضطراريا لصالح الزمالك، حيث شارك محمد السيد في خط الوسط على حساب عبدالله السعيد والذي كان قد شعر بآلام ويغادر الملعب في الدقيقة 44.