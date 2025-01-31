ينتظر محمد صلاح رقمًا تاريخيًا في مباراة ليفربول وبورنموث وذلك في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تجمع المباراة بين ليفربول ضد بورنموث، غدًا السبت، لحساب الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون صلاح، على موعد لأن يصبح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 20 هدفًا أو أكثر في خمسة مواسم منفصلة.

ويملك محمد صلاح حاليًا 19 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الممتاز حتى الآن في الموسم الجاري، ولا يحتاج سوى هدفًا واحدًا ليدخل قائمة الخمس الأفضل.

وفي حال سجل صلاح هدفًا أمام بورنموث سيكون خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز، بإحراز 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم منفصلة، بعد كل من: آلان شيرار، تييري هنري، سيرجيو أجويرو، وهاري كين.

كما يحتاج صلاح (176 هدفًا) إلى هدف واحد فقط ليعادل فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي، ويصبح سادس الهدافين التاريخيين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.