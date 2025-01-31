 محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2025 12:33 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 12:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 12:03 ص

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك، في الدوري الممتاز.

الزمالك يواجه بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة محمود بسيوني حكمًا للساحة، يعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وهاني خيري مساعدين، وعبد العزيز السيد حكمًا رابعًا.

فيما يتواجد في غرفة الفار وائل فرحان حكما للفيديو، ويساعده شهاب راشد.

ويحتل بيراميدز قبل مباراة الغد، صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام الزمالك، صاحب الوصافة.


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