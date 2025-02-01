 البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين تدخل حيز التنفيذ غدا السبت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين تدخل حيز التنفيذ غدا السبت

واشنطن (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:44 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 11:47 م

أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك والصين ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت.

والتزم البيت الأبيض الصمت حول أي إعفاءات محتملة من هذه الرسوم التي ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار للمستهلك الأمريكي.

يذكر أن ترامب، هدد بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الدول الثلاثة للحصول منها على قدر أكبر من التعاون في مجال وقف تهريب المهاجرين ومخدر الفينتانيل إلى الأراضي الأمريكية، لكنه تعهد أيضا باستخدام الرسوم لدعم قطاع التصنيع المحلي.

وقالت كارولين ليفيت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض للصحفيين اليوم الجمعة "اعتبارا من الغد ستدخل هذه الرسوم حيز التطبيق.. هذه وعود تم قطعها والرئيس يحافظ على وعوده".

وقال ترامب في وقت سابق إنه يدرس إعفاء واردات الولايات المتحدة من النفط المكسيكي والكندي من الرسوم، لكن ليفيت لم تقدم أي معلومات بشأن قرار الرئيس تجاه أي إعفاءات محتملة.

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