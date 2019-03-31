الرئيس الموريتاني يشهد تسلم الخطوط الجوية أولى طائرات أمبراير البرازيلية

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شهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس السبت، بمطار نواكشوط الدولي، تسلم أول طائرة من الطائرات البرازيلية التي اقتنتها الخطوط الموريتانية من نوع (أمبراير).

وتتسع الطائرة الجديدة - حسبما أفاد التلفزيون الموريتاني - 76 راكبا وتتوافر بها خصائص فنية عالية تمكنها من التحليق بشكل آمن في مختلف الظروف المناخية.

وقالت الشركة الموريتانية للطيران إن اقتناء هذه الطائرات سيشكل إضافة نوعية جديدة للأسطول الموريتاني، كما سيعزز من قدراتها على زيادة عدد رحلاتها وتوسيع خدماتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.