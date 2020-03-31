مقترح لتطوير قلعة نخل التاريخية بوسط سيناء

أكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل بمحافظة شمال سيناء أنه من المقرر أن يتم تطوير قلعه نخل حتى تكون مزارا سياحيا ، وأنه تم دراسة تطوير هذة القلعه منذ فترة.

و أوضح مجلس مركز نخل ان القلعة تمتاز بموقعها الاستراتيجي على المناطق المحيطة من كل الاتجاهات وقد جددها السلطان أحمد الثالث سنة (١١١٧ه‍-١٧٠٥م) في العصر العثماني، وكان لهذه القلعة في كل زاوية برج للحراسة وبناؤها من حجر منحوت ولها بوابة ضخمة بالحديد ثم دهليز بطول خمسة أمتار.

وفي واجهة القلعة كتابة عربية مكتوب عليها "مولانا السلطان الملك الأشرف مراد بن سليم" الذي جدد بناء هذه القلعة، كما وُجد مكتوب اسم السلطان محمد خان مجددها.

أطلق على القلعة "قلعة نخل" وسميت بهذا الاسم لنعومة رمالها وكأنها نخلت بمنخل وكانت عاصمة سيناء قديما.

وكانت القلعة بمثابة المحطة الرئيسية فى تزويد وتمويل قافلة الحج بالمؤن وتوفير سبل الراحة والأمن.