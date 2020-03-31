 فيديو.. هاني الناظر: وضع البصل في أركان الغرف للوقاية من كورونا «تخريف» - بوابة الشروق
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فيديو.. هاني الناظر: وضع البصل في أركان الغرف للوقاية من كورونا «تخريف»

هاني الناظر
هاني الناظر
هدى أمين
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 6:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 6:19 م

نصح الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، باستعمال المياه والصابون في المنزل لغسل اليدين والوجه، وكذلك الأسطح، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أثناء حواره لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا يحيطه غطاءً دهنيًا، يذيبه الصابون، وبالتالي يقضي عليه، موضحًا أن الأشياء التي تأتي من الخارج كأكياس ومعلبات، يجب المرور عليها بقطعة من القطن المغموس في الكحول، بالإضافة إلى الهاتف المحمول أيضًا وأزرار المصعد.

ونفى صحة الاعتقاد بأن وضع البصل في أركان الغرف يتسبب في جذب الفيروس والقضاء عليه، واصفًا هذا الكلام بـ«التخريف».

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مساء أمس الاثنين، إلى 656 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 41.

 


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