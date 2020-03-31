مقترح برلماني بحظر تصدير كافة السلع الغذائية والأدوية مؤقتًا



تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، بإصدار قرارًا حكوميًا، بحظر تصدير كل أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية خارج البلاد مؤقتًا لمدة شهرين.

وأشار أبو طالب في مقترحه اليوم الثلاثاء، إلى إن قرار وقف تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية يعد في غاية الاهمية يتماشى مع حجم انتشار أزمة "كورونا"، حيث أن وقف التصدير يؤدي إلى توفر المعروض من السلع ويتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين.

ولفت إلى أن القرار سيقضي على فكرة التخزين، ويعد ضمن حزمة الاجراءات التي تتخذها الدولة وتدعيات فيروس كورونا وتأمين وجود السلع بشكل متوافر، ناهيك عن الموسم الاستهلاكي لشهر رمضان، كما سيساهم في عدم حدوث أي فجوة مستقبلًا داخل الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن القرار سيكون مؤقت لحين عبور الأزمة وتداعياتها بسلام، وسبق واتخذته حكومات العديد من الدول مثل كازخستان وصربيا والكويت.