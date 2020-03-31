وزيرة الصحة: قرار صرف مكافآت للعاملين بالخدمات الطبية رفع من روحهم المعنوية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مكافآت استثنائية للعاملين في الخدمات الصحية كافة، تقديرًا للعاملين في الوزارة وما يقدموه من تضحيات، جاء في توقيت مناسب وساهم في رفع الروح المعنوية لديهم.

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن صرف المكافآت الاستثنائية كان مطلبًا للقطاع الطبي منذ سنوات طويلة، مشيدة بجهود الرئيس السيسي لتلبية هذا الطلب رغم تسببه في عبء اقتصادي على الدولة.

وذكرت أن وزارتي الصحة والمالية، يعملون منذ أمس على وضع قواعد صندوق المخاطر وصرف الحوافز، إلى جانب حوافز صندوق تحيا مصر لمقدمي الخدمة الصحية في مستشفيات العزل الصحي والحميات والصدر والمعامل المركزية، وغيرهم.

وأوضحت الوزيرة أن قرار رئيس الجمهورية سيتم تطبيقه بشكل فوري، مشيرة إلى مناقشة رئيس مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية لقرار الحوافز خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفتت إلى رصد 47 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى اليوم، من ضمنهم 14 حالة تقصي كانت معزولة، بالإضافة إلى 150 حالة شفاء تام، و196 حالة تحولت من إيجابي لسلبي، مطالبة جميع المخالطين الوافدين من الخارج بالتزام العزل المنزلي لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المقدمة من وزارة الصحة.

وأشادت بجهود العاملين بالخدمات الصحية وأجهزة الدولة كافة، في المساهمة في ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا.