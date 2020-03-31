حكومة دبي تعلن ضخ رأس مال جديد بـ«طيران الإمارات»

أعلنت حكومة دبي عزمها تقديم الدعم الكامل لشركة طيران الإمارات التابعة للإمارة بضخ رأس مال جديد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أكد دعم حكومة دبي الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع من خلال ضخ رأسمال جديد، وذلك انطلاقاً من التزام الحكومة تجاه الناقلة الوطنية.

وأضاف البيان: "يأتي هذا الدعم تأكيداً على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها "طيران الإمارات" كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، وكواحدة من الركائز المحورية لموقع الإمارة كأحد أهم مراكز الطيران في العالم".

وقال ولي عهد دبي إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الدعم.