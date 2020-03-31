قناة وزارة الثقافة «اليوتيوب» فى مواجهة «كورونا» وفيروسات الفن الهابط



نجحت القناة التى اطلقتها وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات العالمى «يوتيوب» فى خلق حالة ثقافية خاصة عبر العالم الافتراضى، وأكدت الارقام التى حققتها القناة سلامة ذائقة الجمهور المصرى، والذى مازال يمتلك قدرة كبيرة على التفاعل مع الفنون الجادة رغم هجمات فيروسات الفن الهابط من دراما العنف والدم إلى موجات اغانى المهرجانات.

استطاعات القناة التى عبرت المليون مشاهدة قبل انقضاء اسبوعها الأول ان تتكلم بلغة الارقام، والتى ان لم تكن بالضخامة التى تنافس بها الكثير من مقاطع الفيديو التى يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، الا انها تظل معبرة عن حالة وعى تتسرب عبر شبكة الانترنت، وتؤكد ان عقل الامة ما زال يقظا وينتظر المزيد، فنجد القناة التى تم اطلاقها فى 48 ساعة فقط لايجاد مساحة تواصل بين قطاعات وزارة الثقافة وجمهورها من مريدى المسرح وعروض دار الاوبرا، ومحبى الفنون الجميلة ورواد المعارض والندوات الادبية والفكرية والعلمية، تحقق فى ليلتها الأولى 64 الف مشاهدة، عبر اذاعتها للعرض المسرحى «قهوة سادة» للمخرج خالد جلال، واذاعة حفل كوكب الشرق ام كلثوم على مسرح الاوبرا الكبير، والذى تم تنفيذه بتقنيات الهوليجرام، وشاركت فيه نجمتا الموسيقى العربية مى فاروق وريهام عبدالحكيم، وهذا الرقم من المشاهدة يمثل تقريبا 64 ضعفا لعدد حضوره داخل المسرح، والذى تصل اقصى طاقة استيعابية له ألف مشاهد.

وتأتى إذاعة حفل الموسيقار المصرى العالمى عمر خيرت ليكتب رقما اخر للقناة فى ثانى ايام بثها، حيث تجاوزت نصف مليون مشاهد، وهو ما منح القناة لتزيد اداءها معتمدة على قاعدة جماهيرية اصبحت كبيرة، حيث بدأت فى عرض اعمال مسرحية نادرة منها «أهلا يا بكوات» بطولة حسين فهمى وعزت العلايلى، والمسرحية الاستعراضية النادرة القاهرة فى ألف عام والتى عرضت لاول مرة عام 1969 من تأليف عبدالرحمن شوقى، واشعار صلاح جاهين وبطولة سعيد صالح، ومحمد صبحى، ومحيى اسماعيل، وصفاء أبوالسعود، وأحمد زكى، ويونس شلبى، وسعيد أبوبكر، وهادى الجيار، وسعيد طرابيك واخراج روبير صايغ، لتستفيد بذلك القناة من كنوز مكتبة فنية زاخرة بالعروض المسرحية فى المركز القومى للمسرح، وآلاف الشرائط والاسطوانات المدمجة فى مكتبة دار الاوبرا المصرية، والتى تضم تسجيلات نادرة لحفلات نجوم الطرب فى الوطن العربى بالمهرجانات التى نظمتها دار الاوبرا، وكذلك عروض الباليه العالمى، والباليه الشرقى الذى تتفرد به فرقة باليه اوبرا القاهرة، وايضا عروض الرقص الحديث الذى ولد داخل اسوار دار الاوبرا على يد الفنان وليد عونى، وغيرها من العروض التى ستعرض على الشاشات للمرة الأولى.

من جانبها حرصت الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على توجيه التحية للاعلامى محمد منير المعداوى مدير الاعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة وفريق عمله الذى واصل العمل لمدة 48 ساعة شبه متواصلة فى ظل الظروف الصعبة لاختيار المواد التى ستعرضها القناة خلال الفترة المقبلة، واجراء بعض عمليات المونتاج واعادة اعداد هذه المواد بالشكل اللائق بتاريخ مؤسسات وزارة الثقافة المصرية.

وأشارت إلى استمرار البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب الخاصة بعد تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة، مما يمثل نجاحا غير مسبوق ويؤكد وعى الجمهور ورغبته فى الحصول على جرعات ابداعية جادة ومميزة، مضيفة ان المواد الابداعية التى يتم بثها تتنوع بين العروض المسرحية وليالى الغناء والطرب من مهرجانات الاوبرا، بالاضافة إلى كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والتثقيفية.

كذلك اشادت بدور التليفزيون المصرى فى نقل محتوى قناة وزارة الثقافة عبر قناة مصر الثانية، وذلك فى اطار الاتفاق الذى وقعته مع اسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، وقالت ان الاتفاق يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة، ويأتى فى اطار حث ابناء الوطن على الالتزام بالقرارات والاجراءات الاحترازية التى اصدرتها الدولة المصرية بهدف الحفاظ على السلامة العامة.