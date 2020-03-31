فرض حظر التجوال في محافظة حضرموت اليمنية ابتداء من يوم الجمعة المقبل لمواجهة كورونا

أعلنت محافظة حضرموت، شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، فرض حظر التجوال في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ابتداء من يوم الجمعة القادمة، ضمن الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي للمحافظة: "نعلن عن فرض حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتى الرابعة فجرا".

واستثنى البيان من هذا الحظر الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية في اليمن، عدم تسجيل أية حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن.

وقالت المنظمة، في حسابها على موقع "تويتر"، إنها زادت جهود التأهب والاستجابة بالتنسيق مع السلطات الصحية في اليمن، في حالة تأكيد وجود حالات مصابة بالفيروس.

وضمن إجراءات مواجهة كورونا، أعلنت الحكومة اليمنية يوم أمس تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد لمدة أسبوعين آخرين، ابتداء من يوم غد الأربعاء.