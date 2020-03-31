برلماني: تكريم أسر الشهداء والمصابين من الحسنات القليلة التي قدمها مجلس النواب

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أنه لمس الجهد الذي يقوم به الأطباء والتمريض والعاملين والإسعاف بعد زيارته مستشفى العجمي والحميات، لافتًا إلى أنه وجد اهتمامًا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتقديم ما يحتاجوه من رعاية طبية.

وأوضح أن استشهاد الطبيب أحمد اللواح، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس «كورونا»، استدعت من النواب تقديم البيان العاجل؛ لعكس ما يشعر به المصريون من احترام وتقدير واعتزاز لما يقوم به الأطباء. لافتًا إلى أن تكريم أسر الشهداء والمصابين من الحسنات القليلة التي قدمها مجلس النواب، وفقًا لذكره.

وتابع أنه «من الواجب ضم كل المستشهدين من الأطباء في الحرب ضد الفيروس المستجد لهذا القانون تكريمًا لهم ولأسرتهم وأبنائهم»، لافتًا إلى أن الضم نوع من التكريم الأدبي والمادي للطبيب حال استشهاده.

وأشار إلى أن الأطباء لا غنى عنهم في مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى دور المؤسسات الأمنية الأخرى، مطالبًا رئيس الوزراء ووزير المالية أن ينظروا بعين الرحمة والعدل للأطباء.

وتقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن معاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يستشهدون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة شهداء العمليات الحربية والأمنية من حيث التكريم والمعاش الاستثنائي لأسرهم وكل المزايا المادية والمعنوية