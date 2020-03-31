 حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتخطى حاجز الـ 3000 - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2020 5:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتخطى حاجز الـ 3000


نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 4:25 ص

 (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا مساء الاثنين أن عدد الأشخاص الذي توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل 418 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت السلطات أن أكثر من خمسة آلاف شخص لا زالوا في وحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 21 ألفا تقريبا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وقال جيروم سالومون، مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، إن نحو 34% من المصابين شديدي الخطورة تحت سن الستين عاما.

وسجلت فرنسا 44 ألفا و550 إصابة مؤكدة بشكل إجمالي.

وقال سالومون: "ابقوا في المنازل لإنقاذ الأرواح".

وهناك نحو خمسة آلاف سرير رعاية مركزة في فرنسا، وهناك خطط حاليا لزيادة عدد تلك الأسّرة.

وأوضح سالومون: "نستهدف توفير عشرة آلاف سرير".

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات بأعراض شديدة سينخفض بحلول نهاية الأسبوع الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك