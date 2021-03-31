السعودية: سنتخذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين للحفاظ الصادرات النفطية

أكدت السعودية مساء اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية "الإرهابية" المدعومة من إيران للحفاظ على أمن الطاقة واستقرار إمدادات الصادرات النفطية.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "إن المجلس جدد التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان،جنوب عرب المملكة".

وأكد "أن هذه الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية".

وأوضح القصبي أن مجلس الوزراء "شدد في هذا السياق، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية".

وجدد المجلس من جهة ثانية" دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي".