نصرالله يدعو دول المنطقة إلى التحاور فى ظل التطورات الدولية الجارية

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في كلمة له في حفل تأبيني اليوم الأربعاء دول المنطقة إلى التحاور فيما بينها، قائلاً "اليوم أحسن لكم من "بعدين، وهذا هو الأفق الذي نراه"،وفقا لقوله.

ولفت إلى وجود" تطورات دولية مهمة والصين يمكن أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم".

وأضاف نصر الله "هناك جهد أمريكي أن لا تتكون جبهة تكون فيها إيران إلى جانب الصين وروسيا وهناك جهد دبلوماسي أمريكي لمعالجة ملف إيران، ولكن المقاربة غير واضحة فيما يتعلق بسورية ولبنان ولكن هذا الجهد منشغل عن فلسطين"، معتبراً أن "ما لم تعطه إيران لترامب لن تعطيه للإدارة الجديدة وهي على أبواب تجاوز الحصار".

وحول الوضع فى اليمن قال: إنّ "المعروض على الأخوة في اليمن ليس وقف الحرب، إنّما وقف إطلاق النار واستمرار بقيّة أشكال الحرب أيّ الحصار"، مشدّدًا على أنّ "هذا خداع كبير لا ينطلي على قيادة "أنصار الله" أو حتّى على أطفال اليمن"،على حد قوله.

وفيما يتعلق بفلسطين، أكد نصر الله ان "المقاومة هي الأمل الوحيد لتحرير فلسطين"

وفي الملف اللبناني قال أمين حزب الله" نحن لسنا في موقع اليأس لا تيأسوا هناك جهود جادة وجماعية للتعاون من أجل تذليل العقبات من أجل تشكيل الحكومة وآن الأوان أن نذهب لإنهاء هذا المأزق".