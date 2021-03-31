ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء العراق لدى وصوله إلى الرياض

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى العاصمة الرياض.

يأتي ذلك في بداية زيارة الكاظمي للسعودية والتي تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع العديد من المسؤولين في المملكة.

وكان الكاظمي قال في تصريح صحفي قبيل مغادرته العراق إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

وبدوره، أكد سفير السعودية لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، أن زيارة الكاظمي للمملكة تأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.