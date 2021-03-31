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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تصوره لمستوى الدوري المصري في الفترة الأخيرة.

وأكد كارتيرون أن الدوري المصري في تحسن كبير في الفترة الماضية، والجميع يقدم مستويات جيدة.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن مستوى اللاعبين في السعودية أفضل لوجود 7 محترفين ولكن الدوري المصري أقوى دوري في إفريقيا.

كما أشار كارتيرون إلى أن الزمالك مطالب بالفوز في مبارياته المقبلة بالدوري وعدم التفريط في أي نقاط والمشوار لا يزال طويلا، خاصة أن المنافس له مباريات مؤجلة.

واختتم المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأنه حرص على تجهيز اللاعبين في الفترة الحالية لمباريات أبريل بسبب ضغط المباريات.