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البرلمان العراقي يصوت لصالح حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
وكالات:
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:46 م

صوت البرلمان العراقي لصالح حل مجلس النواب في 7 أكتوبر المقبل تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر 10 أكتوبر.

وكانت كتلة "سائرون" في مجلس النواب العراقي، تقدمت بطلب لحل البرلمان. وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الكتل البرلمانية: "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي الذي أجاز لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا بطلب موقع عليه من أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان".

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.


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