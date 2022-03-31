 فيديو.. أستاذ بجامعة الأزهر يكشف حكم إفطار المسلمين في أوروبا حسب توقيت مكة - بوابة الشروق
الخميس 31 مارس 2022 7:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. أستاذ بجامعة الأزهر يكشف حكم إفطار المسلمين في أوروبا حسب توقيت مكة

عمرو محمد
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 6:56 م
قال الدكتور عبدالشافي أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن قضية اختلاف المطالع تختلف عن قضية رؤية الهلال للأشهر العربية؛ ما يثير الجدل والاختلاف بين موعد صيام رمضان في الدول المختلفة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرؤية يمكن الاستعانة فيها بالأجهزة والعلم الحديث والاستعانة بعلم الفلك ولا خلاف على ذلك.

وأوضح أن اختلاف المطالع يتحدد على ضوء الموقع الجغرافي للدول، ويوجد رأي بتوحيد المطالع بين الدول التي تشترك في جزء من الليل.

وتابع أن المسلمين في الدول التي تشهد طولا للنهار بصورة كبيرة في الصيام لها فتوى واضحة سابقة، وهي الصيام على أقرب دولة مسلمة أو الصيام على توقيت مكة، مشيرا إلى أن النصوص مرنة والأحكام واضحة وأصول الإسلام لا تتغير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك