قال الدكتور عبدالشافي أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن قضية اختلاف المطالع تختلف عن قضية رؤية الهلال للأشهر العربية؛ ما يثير الجدل والاختلاف بين موعد صيام رمضان في الدول المختلفة.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج بدون حظر المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرؤية يمكن الاستعانة فيها بالأجهزة والعلم الحديث والاستعانة بعلم الفلك ولا خلاف على ذلك.



وأوضح أن اختلاف المطالع يتحدد على ضوء الموقع الجغرافي للدول، ويوجد رأي بتوحيد المطالع بين الدول التي تشترك في جزء من الليل.



وتابع أن المسلمين في الدول التي تشهد طولا للنهار بصورة كبيرة في الصيام لها فتوى واضحة سابقة، وهي الصيام على أقرب دولة مسلمة أو الصيام على توقيت مكة، مشيرا إلى أن النصوص مرنة والأحكام واضحة وأصول الإسلام لا تتغير.



