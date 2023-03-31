اعتبر دوج أوس، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كاليفورنيا عام 2016، أن لائحة الاتهام التي وُجهت لترامب أمس هي "مكسب سياسي" بغض النظر عما سينتج عنها.

ووجه أمس مدعي عام مانهاتن ألفين براج الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، اتهام إلى ترامب بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، لشراء صمتها بشأن علاقة غسر مشروعة بينهما، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقال أوس: "ترامب يهيمن على الخطاب السياسي لصالحه. من وجهة نظره، فقط تهجئة اسمه بشكل صحيح، هذا ما يريده"، بحسب موقع "سي بي إس" الأمريكي.

وأضاف أنه إذا أدين ترامب فسيطلق على الأمر "مضايقة"، وفي حال جرت تبرئته، فيمكنه المطالبة بالنصر.

واعتبر أوس أن الديمقراطيين قد منحوا ترامب الآن، من خلال مكتب المدعي العام في مانهاتن، منبرًا حيث يمكنه الآن عرض آرائه.

وفي نفس اليوم الذي تم فيه إصدار لائحة الاتهام، أطلق حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إعلانا جديدا ولجنة عمل سياسي، تهدف إلى زيادة أعداد الديمقراطيين في الولايات الجمهورية.

من جانبه، قال ستيف مافيجليو الخبير الاستراتيجي الديمقراطي :"إنه أمر مثير للاهتمام أن نيوسوم أصدر إعلانه إلى صحيفة "واشنطن بوست" وليس لوسائل الإعلام في كاليفورنيا".

ورجح مافيجليو أن نيوسوم يتطلع إلى الترشح للرئاسة الأمريكية في المستقبل، مشيرا إلى أن عودة ترامب إلى صدارة العناوين الرئيسية ستساعده.

واعتبرت "سي بي إس" أن لائحة الاتهام الجنائية الموجهة لترامب ستحتل الآن مركز الصدارة في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتوقع أوس أن يتبع أنصار ترامب دعواته للتظاهر والاحتجاج في الفترة المقبلة.