محافظ الجيزة: رفع كفاءة المحاور المرورية ضمن أولويات تطوير شبكة الطرق

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تطوير ورفع كفاءة الطرق الحيوية كان ضمن أولويات خطة تطوير شبكة الطرق فى الجيزة، مشيراً أن المحافظة أنتهت من تطوير عدد كبير من الطرق والشوارع لتحسين سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

وأشار المحافظ، أنه تم رصف ورفع كفاءة الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بمركز ومدينة البدرشين بطول 2.5كم ومتوسط عرض 15م وذلك بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال أعمال رفع كفاءة بعض القطاعات بمحور 26 يوليو وتقوية طبقه الطريق ورفع كفاءة ورصف شارع ترعة السواحل بدءا من شارع الغاز حتى السنترال بالوراق بطول 1.6كم ومتوسط عرض 19م بنطاق حى الوراق.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تطوير وإعادة رصف شارع عثمان محرم بدءا من شارع الهرم حتى مكتب صحة الكنيسة بطول 3كم ومتوسط عرض 21م بتكلفة 25 مليون جنيه ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض القطاعات المعيبة بشارع ترسا بحى الطالبية بتكلفة بلغت 3مليون جنيه.

وشملت جهود التطوير بمحافظة الجيزة، تطوير وتجميل محيط ميدان الرماية والمنطقة الأثرية والمنصورية مع منطقة حدائق الأهرام القديمة بتكلفة بلغت 8مليون جنيه الى جانب رصف امتداد طريق سقارة السياحى بالبدرشين بطول 600م وعرض 14م بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه فضلا عن تقوية وإعادة رصف طريق غيضان بدءا من الزيدية حتى طريق المريوطية بطول 3كم ومتوسط عرض 12م بنطاق مركز ومدينة أوسيم بتكلفة 13.7 مليون جنيه.

وتابع: بأنه تم تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع التحرير بدءا من شارع السودان حتى ميدان الجلاء بطول 3.2كم ومتوسط عرض 32م وذلك بتكلفة 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بعض المتفرعات من شارع مراد والنيل السياحى، بتكلفة 16 مليون جنيه، فضلا عن رصف وتطوير شارع ترسا العمومي بمركز ومدينة أبو النمرس بطول ٣ كم بدءاً من منطقة قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بكوبري وإلى بحي جنوب الجيزة.

وأضاف المحافظ، أنه جارى تقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائرى حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8كم ومتوسط عرض 21م بتكلفة 12.5 مليون جنيه وذلك بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

وأكد، تنفيذ خطه استهدفت إعادة هيكلة شبكة الطرق الداخلية الحالية للوصول إلى طرق مؤهلة للربط مع المحاور المستحدثة والمطورة واستيعاب حركة النقل المتزايدة وخفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة، مشيرا انه تم ضخ حوالى 100 مليون جنية لرفع كفاءة وتطوير عدداً من المحاور الهامة بحى الهرم وذلك بالتزامن مع ما يشهده القطاع بالكامل من أعمال تطوير ضمن تجهيزات المتحف المصرى الكبير وشبكه الطرق المحيطة والمؤدية.

وأوضح، أنه تم تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق اللبيني بدءا من شارع الكوثر حتى أسفل الدائري الجنوبي بطول 5.2كم ومتوسط عرض 34م بالإضافة إلى تطوير ورصف نفقي الهرم وفيصل بمحور اللبيني، إلى جانب تقوية وإعادة رصف شارع زغلول بدءا من شارع الهرم حتى محطة الصرف الصحي الحلزونية وتقوية و رصف طريق البر الشرقى والغربى للمريوطية بالإضافة إلى رصف وتطوير شارع ترعة السيسي بطول 2كم ومتوسط عرض 18م.

وأوضح المحافظ، أنه فى مركز البدرشين تم الانتهاء من رصف شوارع المستشفى و الجمهورية وعباس عنانى والنيل السعيد وصيدناوى والمنتزة والمنطقة الاثرية و عمرو بن العاص ومتفرعات مع طريق مصر أسيوط الزراعي.

وأشار، إلى أنه تم رفع كفاءة الشوارع الدخلية ورصفها بالانترلوك حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتركيب بالانترلوك ورصف ٤٣٣ شارعا بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة وضمت ٧٧ شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و ١٦٧ شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و٩٢ شارعا بعزبة الأمين و ١٥ شارعا من متفرعات شارع جمال عبد الناصر و٧٧ شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن ورصف الطبقة الاسفلتية لعدد ٥ شوارع وهى ترعة عبد العال 2 و عبد السلام محمد و الملكة و المجارى و سيد محمود.

وأكد المحافظ، أنه تخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط ٣٦ شارعا بالإنترلوك من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم والتي تعاني من وجود نقص بالخدمات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المحافظ، أنه في حي الوراق تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالانترلوك لـ 54 شارعا حيويا وجانبيا ومتفرعات بمناطق وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق وشوارع الاسكان والمسابك ومتفرعات الغاز والعروبه بالوراق وذلك استكمالا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطالب المواطنين الى جانب تنفيذ أعمال رصف بالانترلوك لحوالى 52 شارع بمركز العياط واستكمال رصف شارع محمد فؤاد ابو هميلة.

وأشار المحافظ، أنه من المشروعات الجارية فى مدينة الحوامدية هو رصف شارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتي شارع سعد زغلول وتطوير طريق مزلقان مني الأمير، بداية من طريق ١١ حتي أخر شارع سعد زغلول ورفع كفاءة وتطوير امتداد شارع الوحده وعددا من الشوارع الحيوية بحى شمال الجيزة.

وأكد المحافظ، أنه فى مركز ومدينة أوسيم، جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر البالغ طوله 5 كم بتكلفة حوالي 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر ورصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول ٥.٥ كم وبتكلفة حوالي ٢٠ مليون جنيه بدءآ من ميدان الزيدية وحتي موقف البراجيل ورصف طريق ترعه الزمر بدءا من محور الضبعة وحتي مزلقان منطقة سقيل بطول ٤.٥ كم وتكلفة تصل إلى ٢٣ مليون جنيه رصف وتطوير طريق طراد النيل بدءاً من مركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم.

وتابع: بأنه جارى رصف شارع محطه المياه وطريق برقاش الخطاطبة بنطاق نكلا بطول 3 كم وطريق مدخل برقاش بطول 4 كم وعرض 12 م بتكلفه 8 مليون جنية وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقال المحافظ، إنه فى حى العمرانية، جارى تنفيذ أعمال رصف لعدد 15 شارع وهم المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية، إلى جانب أنه تم إدراج شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي للتطوير ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.