تراجع معدل التضخم في هولندا لأقل مستوياته منذ 18 شهرا

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، الصادرة اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في هولندا خلال الشهر الحالي لأقل مستوياته منذ 18 عاما، في ظل تراجع أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال مارس الحالي بنسبة 4ر4% سنويا مقابل 8% سنويا خلال فبراير الماضي.

وتراجع معدل التضخم خلال الشهر الحالي لأقل مستوياته منذ أكتوبر 2021 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر3%.

جاء تراجع معدل التضخم خلال الشهر الحالي مدفوعا بتراجع أسعار الطاقة بما في ذلك وقود السيارات بنسبة 2ر28% سنويا.

في الوقت نفسه زادت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 18% سنويا.

وأظهرت بيانات منفصلة تراجع معدل نمو مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي إلى 5ر8% مقابل 1ر12% خلال يناير الماضي، وترتفع مبيعات التجزئة في هولندا منذ مارس 2021.