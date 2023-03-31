وزير خارجية إسرائيل يطالب بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال اجتماعه مع وزير خارجية اليونان نيكوس داندياس، ووزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، إن إيران تشكل خطرا على العالم، مشددا على ضرورة إعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وقال كوهين: "الإرهاب الإيراني يضر بالشرق الأوسط وأوكرانيا وأوروبا وغير ذلك، وطلبت من أصدقائي، وزيري خارجية اليونان وقبرص، التحرك لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي"، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن اليونانية اعتقلت مواطنين باكستانيين يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة التخطيط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا.

وزعم ضابط شرطة يوناني لوسائل الإعلام دون ذكر اسمه إن الباكستانيين المحتجزين تلقيا أوامر من مواطنين باكستانيين آخرين داخل إيران، حسب قوله.